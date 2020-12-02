Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıkladı

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sofiane Feghouli'ye yeni görev
FUTBOLFeghouli'ye yeni görev
Eski Çaykur Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
FUTBOLEski Çaykur Rizesporlu hayatını kaybetti
Başakşehir - Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda? - Şampiyonlar Ligi maçı - HABERLER
FUTBOLHiçbir şey bitmedi!
Galatasaray kendini ikiye katladı!
FUTBOLKendini ikiye katladı!
Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
FUTBOLSivasspor'a Hırvat hakem!
Son dakika haberi Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
FUTBOLRıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
RB Leipzig Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLRB Leipzig Başakşehir maçı ne zaman?
Son dakika haberi Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi
FUTBOLYeni hoca Hüseyin Çimşir!
Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak
FUTBOLSivasspor, Avrupa'da 13. maçına çıkacak
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo: "Hedefimiz en tepe"
FUTBOL"Hedefimiz en tepe"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X