Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu
16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam