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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:42
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        Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        8 Kasım Cuma:

        20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

        9 Kasım Cumartesi:

        13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

        16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

        19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

        10 Kasım Pazar:

        13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

        16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

        19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

        19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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