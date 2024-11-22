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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor!

        Süper Lig'in 13. haftası 23 Kasım Cumartesi (yarın) oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:20
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        Süper Lig'de 13. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı, milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 13. haftasında lider Galatasaray, 23 Kasım'da (yarın) Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe de aynı gün Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

        Beşiktaş ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak. Antalyaspor haftayı BAY geçecek.

        Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şu şekilde:

        23 Kasım Cumartesi

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        13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

        16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün

        16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

        24 Kasım Pazar

        13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

        16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

        16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

        19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

        25 Kasım Pazartesi

        20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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