Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu haftaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
23 KASIM CUMARTESİ
13.30 İkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Rams Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 KASIM PAZAR
13.30 Net Global Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Tümosan Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen