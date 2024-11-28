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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma günü (yarın) oynanacak Antalyaspor - Sivasspor maçıyla başlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:23
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        Süper Lig'de 14. hafta başlıyor!
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        Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi, 29 Kasım Cuma günü (yarın) Antalyaspor - Sivasspor maçıyla açılacak.

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.

        Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

        29 Kasım Cuma (yarın)

        20.00 Antalyaspor - Sivasspor

        30 Kasım Cumartesi

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        13.30 Samsunspor - Bodrum FK

        16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

        19.00 Başakşehir - Göztepe

        19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

        1 Aralık Pazar

        16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

        19.00 Galatasaray - Eyüpspor

        2 Aralık Pazartesi

        20.00 Hatayspor - Beşiktaş

        20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

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