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Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle:


11 KASIM CUMA


20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay


20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan


12 KASIM CUMARTESİ


14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler


20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan


13 KASIM PAZAR


14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz


17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam


17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge


20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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