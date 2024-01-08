Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle ertelenen 16. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak dört maç ile başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:

        Yarın:

        17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

        17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

        20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        10 Ocak Çarşamba:

        17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

        17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

        REKLAM

        20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

        11 Ocak Perşembe:

        17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

        20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum