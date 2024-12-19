Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Bu hafta cumartesi günü Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray ise pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Pazar günü ayrıca Trabzonspor da evinde Bodrum FK ile oynayacak.

Bu haftaki müsabakaların ardından ilk yarı sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak. Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle: Yarın REKLAM 20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe 21 Aralık Cumartesi