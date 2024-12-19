Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 ARALIK CUMARTESİ
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 ARALIK PAZAR
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu