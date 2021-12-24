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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:

25 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

26 ARALIK PAZAR

13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

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