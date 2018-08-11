Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2, 3 ve 4. hafta müsabaka programı açıklandı.
Karşılaşmaların programı şu şekilde:
2. HAFTANIN PROGRAMI
17 Ağustos Cuma
21.45 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
18 Ağustos Cumartesi
19.15 Bursaspor - Kayserispor (Bursa BŞB Stadı)
21.45 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor (Antalya Stadı)
21.45 Yeni Malatya - Fenerbahçe (Yeni Malatya Stadı)
19 Ağustos Pazar
19.15 BŞB Erzurumspor - Beşiktaş (Kazım Karabekir Stadı)
19.15 Akhisarspor - Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar Stadı)
21.45 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankragücü (Bahçeşehir Okulları Stadı)
21.45 Galatasaray - Göztepe (Türk Telekom Stadı)
20 Ağustos Pazartesi
21.45 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
3. HAFTANIN PROGRAMI
24 Ağustos Cuma
19.15 Çaykur Rizespor - BŞB Erzurumspor (Çaykur Didi)
25 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü - Trabzonspor (Osmanlı Stadı)
21.45 Kayserispor - Yeni Malatyaspor (BŞB Kadir Has)
21.45 Göztepe - Fenerbahçe (Bornova Stadı)
26 Ağustos Pazar
19.15 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)
21.45 Atiker Konyaspor - Bursaspor (Konya BŞB Stadı)
21.45 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
27 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Stadı)
4. HAFTANIN PROGRAMI
31 Ağustos Cuma
21.45 Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor (Yeni Malatya Stadı)
1 Eylül Cumartesi
19.15 Akhisarspor - Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar Stadı)
19.15 Fenerbahçe - Kayserispor (Ülker Stadı)
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Göztepde (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
2 Eylül Pazar
19.15 BŞB Erzurumspor - Medipol Başakşehir (Kazım Karabekir Stadı)
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankragücü (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Antalya Stadı)
21.45 Bursaspor - Beşiktaş (Bursa BŞB Stadı)
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