Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 20. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 20. hafta heyecanı

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 20. hafta heyecanı!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlıyor.

        Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

        18 Ocak Cumartesi:

        13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

        16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

        19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

        19 Ocak Pazar:

        13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

        REKLAM

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

        20 Ocak Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"