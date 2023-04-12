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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun takvimi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun takvimi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos 2023'te başlayıp, 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun takvimi açıklandı!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile Spor Toto 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

Alınan karara göre Süper Lig ve 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.

TFF, sezon planlamalarına ilişkin diğer detayları ise daha sonra açıklayacak.

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