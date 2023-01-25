Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
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