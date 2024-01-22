Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 22. hafta serüveni yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 22. hafta yarın saat 17.00'da oynanacak Hatayspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta 25 Ocak Perşembe günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
Yarın
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
25 Ocak Perşembe
17.00 Samsunspor - Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 Galatasaray - İstanbulspor