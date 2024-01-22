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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

        Süper Lig'de 22. hafta serüveni yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:58
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 22. hafta yarın saat 17.00'da oynanacak Hatayspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta 25 Ocak Perşembe günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

        SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

        Yarın

        17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor

        20.00 Pendikspor - Kasımpaşa

        20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

        24 Ocak Çarşamba

        17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

        17.00 Gaziantep FK - Konyaspor

        20.00 Antalyaspor - Sivasspor

        20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

        25 Ocak Perşembe

        17.00 Samsunspor - Kayserispor

        20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

        20.00 Galatasaray - İstanbulspor

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