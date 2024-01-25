Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
28 Ocak Pazar:
13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler