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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:22
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        23. haftanın hakemleri açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

        27 Ocak Cumartesi:

        16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

        28 Ocak Pazar:

        13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

        16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

        19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

        29 Ocak Pazartesi:

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        17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

        17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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