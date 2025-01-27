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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:53
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        Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanını takvimini paylaştı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu’na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. – İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00’a, Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’ye alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

        İşte 23. haftanın programı:

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