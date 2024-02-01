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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:51
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        Süper Lig'de 24. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 24. haftasının önemli karşılaşmasında 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Hafta, 4 Şubat Pazar günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

        Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

        2 Şubat Cuma

        17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor

        17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

        20.00 Samsunspor - Galatasaray

        3 Şubat Cumartesi

        13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

        16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

        19.00 Gaziantep FK - Kayserispor

        19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

        4 Şubat Pazar

        13.30 Pendikspor - Adana Demirspor

        16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

        19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

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