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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 25. haftada görev alacak hakemler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:42
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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        Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;

        9 ŞUBAT CUMA

        20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

        10 ŞUBAT CUMARTESİ

        16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

        19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

        11 ŞUBAT PAZAR

        13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

        16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

        16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

        12 ŞUBAT PAZARTESİ

        17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

        20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

        20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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