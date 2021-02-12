İHA

Süper Lig'de oynanacak olan 25. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler belli oldu. 13 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesini Halis Özkahya, 14 Şubat Pazar günü Galatasaray - Kasımpaşa maçını Erkan Özdamar ve 15 Şubat Pazartesi oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

12 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar

13.30 Konyaspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Hatayspor - Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi

19.00 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Serkat Tokat

19.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu