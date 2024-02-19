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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 26. hafta: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 26. hafta: Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftası Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması ile başlayacak!Beşiktaş, Konyaspor'u kendi evinde ağırlayacak ve maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maç saati yaklaştıkça maçı ekrandan takip edecek fanatikler de Beşiktaş-Konyaspor maçı hangi kanalda araştırması yapmaya başladı. İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:10
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftası Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş, Konyaspor'u kendi evinde ağırlayacak. Taraftarlar Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayıma yapıyor. Maçı ekranları başından canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını günün erken saatlerinde araştırmaya başladı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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        BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        19 Şubat Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan maç 20.00'da başlayacak. Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının hakemliğini Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.

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        BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Süper Lig, 26. haftasına Beşiktaş-Konyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı stadyumdan izleyecekler kadar ekranları başından takip edecekler de oldukça heyecanlı. Beşiktaş-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlacak.

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        MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

        Beşiktaş'ın bu akşamki karşılaşmasında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Warrall, Colley, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih.

        Konyaspor ile bu rekabet için muhtemel 11'i şöyle belirledi: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip ve Cikalleshi

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        İKİLİNİN SON DURUMU

        Konyaspor son 5 karşılaşmasının sonuncusundan galibiyetle ayrıldı, takımın 3 beraberliği bir mağlubiyeti bulunuyor. Güncel olarak 19. sırada bulunan Konyaspor 25 puana sahip.

        Beşiktaş ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah beyazların sıralamada Trabzonspor ile aralarında 3 puanlık bir fark bulunuyor. Beşiktaş'ın son 5 maçında 2 mağlubiyet ve beraberliğinin yanında bir galibiyeti var.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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