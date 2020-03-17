Süper Lig'in kırılma haftasını salgın tehlikesi vurdu. Koronavirüs, Türkiye'ye giriş yapınca tüm maçlar seyircisiz oynandı. Hal böyle olunca da kader haftasında çıt çıkmadı. Lider Trabzonspor, takipçisi Başakşehir ile yenişemezken, Galatasaray'la Beşiktaş'ın dev buluşması da golsüz noktalandı. Sivasspor ise Antalya'ya kaybederek altın tepside sunulan fırsatı kaçırdı.
AŞAĞIDA DENGELER DEĞİŞTİ
Alt sıralarda ise dengeler değişti. Kasımpaşa, Göztepe'yi de yenerek bir anda 13. sıraya tırmanıverdi. Konyaspor, Fenerbahçe'yi 9 kişiyle devirerek nefes alırken Kayserispor ve Ankaragücü direnişine devam etti.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Konyaspor
Teknik direktör: Fuat Çapa (Kasımpaşa)
Futbolcu: Mensah (Kayserispor)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Yeni Malatyaspor
Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)
Futbolcu: N'Koudou (Beşiktaş)
27. HAFTANIN PROGRAMI
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü
17.00 Sivasspor - Denizlispor
17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor
16.00 Ç.Rizespor - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Alanyaspor
|1.TRABZONSPOR
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.BAŞAKŞEHİR
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.GALATASARAY
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.FENERBAHÇE
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE
|25
|9
|7
|9
|29
|30
|-1
|34
|9.GAZİANTEP FK
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|7
|4
|14
|26
|42
|-16
|25
|17.ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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