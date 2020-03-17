Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in kırılma haftasını salgın tehlikesi vurdu. Koronavirüs, Türkiye'ye giriş yapınca tüm maçlar seyircisiz oynandı. Hal böyle olunca da kader haftasında çıt çıkmadı. Lider Trabzonspor, takipçisi Başakşehir ile yenişemezken, Galatasaray'la Beşiktaş'ın dev buluşması da golsüz noktalandı. Sivasspor ise Antalya'ya kaybederek altın tepside sunulan fırsatı kaçırdı.

AŞAĞIDA DENGELER DEĞİŞTİ

Alt sıralarda ise dengeler değişti. Kasımpaşa, Göztepe'yi de yenerek bir anda 13. sıraya tırmanıverdi. Konyaspor, Fenerbahçe'yi 9 kişiyle devirerek nefes alırken Kayserispor ve Ankaragücü direnişine devam etti.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Konyaspor

Teknik direktör: Fuat Çapa (Kasımpaşa)

Futbolcu: Mensah (Kayserispor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Yeni Malatyaspor

Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)

Futbolcu: N'Koudou (Beşiktaş)

27. HAFTANIN PROGRAMI

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü

17.00 Sivasspor - Denizlispor

17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor

16.00 Ç.Rizespor - Galatasaray

19.00 Başakşehir - Alanyaspor