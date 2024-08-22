Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 3'üncü haftası yarın oynanacak Alanyaspor - Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. 3'üncü hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler de belli oldu
Giriş: 22.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:05
Süper Lig'de haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay
25 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ