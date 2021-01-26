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Süper Lig'de 3 isim ilk yarıdaki tüm maçlarda 90 dakika forma giydi

Ligin ilk devresinde İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona ile Gaziantep FK'den Günay Güvenç, takımlarının oynadığı 20 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı

Süper Lig'de 3 isim ilk yarıdaki tüm maçlarda 90 dakika forma giydi
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısında sadece 3 futbolcu, maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona ile Gaziantep FK'den Günay Güvenç, takımlarının oynadığı 20 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep FK 23'er oyuncuyla en az isme şans veren ekipler oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor'da ise 32'şer futbolcu görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ligin 21 takımla oynanması nedeniyle yoğun bir maç programına sahip ligde, Kovid-19 vakaları nedeniyle de bazı futbolcular formalarından uzak kaldı.

TÜM MAÇLARA İLK 11'DE ÇIKANLAR

Süper Lig'de 7 futbolcu, takımlarının 20 karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

İlk yarıda takımlarının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak istikrarlarını koruyan Nejc Skubic, Jose Marafona ve Günay Güvenç'in yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor'dan Fedor Kudriashov, Göztepe'den Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu ve Demir Grup Sivasspor'dan Max Gradel, tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.

Bu isimlerin dışında Selim Ilgaz (Atakaş Hatayspor),Juanfran (Aytemiz Alanyaspor),Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor),Cherif Ndiaye (Göztepe),Kevin Varga (Kasımpaşa),Saba Lobjanidze (MKE Ankaragücü),Edgar Ie (Trabzonspor) ve Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor) da takımlarının 20 maçında şans buldu.

YEDEK KULÜBESİNDEN EN ÇOK OYUNA GİRENLER

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda 15 kez sonradan oyuna giren Aytemiz Alanyasporlu Mustafa Pektemek, yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan isim oldu.

Mustafa Pektemek'i 13'er müsabakayla Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Galatasaray'dan Ömer Bayram, Demir Grup Sivasspor'dan Arouna Kone ve Gaziantep FK'den Enver Cenk Şahin izledi.

Toplam 83 ismin ilk 11'de forma şansı bulamadığı Süper Lig'de Enver Cenk Şahin 13, Çaykur Rizespor'da Kemal Rüzgar, Atakaş Hatayspor'da Mirkan Aydın, Galatasaray'da Muhammed Kerem Aktürkoglu, Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ise 8'er müsabakada sonradan oyuna girdi.

EN FAZLA SÜRE ALANLAR

Süper Lig'in ilk devresinde en fazla forma giyen 20 oyuncu şöyle:

OyuncuTakımMaçİlk 11SüreGol
Günay GüvençGaziantep FK202018000
Nejc Skubicİttifak Holding Konyaspor202018002
Jose MarafonaAytemiz Alanyaspor202018000
Fedor KudriashovFraport TAV Antalyaspor202017910
Halil AkbunarGöztepe202017576
Soner AydoğduGöztepe202017413
Altay BayındırFenerbahçe191917100
Steven CaulkerAytemiz Alanyaspor191917102
Uğurcan ÇakırTrabzonspor191917100
Strahil PopovAtakaş Hatayspor191917090
Max GradelDemir Grup Sivasspor202017075
Luiz GustavoFenerbahçe191916891
Marko JevtovicIttifak Holding Konyaspor191916723
Alassane NdaoFatih Karagümrük191916716
Taylan AntalyalıGalatasaray191916681
Aabid RayaneAtakaş Hatayspor191916681
Papy DjilobodjiGaziantep FK191916650
Edgar IeTrabzonspor201916600
Hugo RodallegaYukatel Denizlispor191916568

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