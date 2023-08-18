Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada, Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı
Giriş: 18.08.2023 - 12:06
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.