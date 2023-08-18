Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maçlarının programı açıklandı! Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada, Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE 3. VE 4. HAFTANIN PROGRAMI: