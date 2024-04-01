Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, 2 Nisan Salı (yarın) günü oynanacak 4 maçla başlayacak. Lider Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 17.00'da İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
2 Nisan Salı (Yarın)
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş