Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte!
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Giriş: 29.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:10
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
İşte o program:
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