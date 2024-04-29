Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte!

        Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün, aynı saatte!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

        İşte o program:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!