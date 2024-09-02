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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:36
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        4. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Adana Demirspor - Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'dan seken top sonrası VAR, hakem Kadir Sağlam'a potansiyel elle oynama için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

        - Aynı karşılaşmanın 88. dakikasında Mertens'in ortasında Adana Demirsporlu futbolcu Tolga Kalender'in Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem, Tolga'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı ve teması nedeniyle sahaya döndü. Tolga'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla ihraç etti.

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        - Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesinin 76. dakikasında Eyüpspor atağında Seslar, ceza sahası içinde Mendy'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, oyuncunun 'aldatma' gerekçesiyle temasın olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti ve Seslar'a sarı kart gösterdi.

        - Beşiktaş - Sivasspor maçının 24. dakikasında Masuaku'nun ortasında savunmadan seken top sonrası VAR, hakem Direnç Tonusluoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı verdi.

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