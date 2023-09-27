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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 6 haftada 5 teknik direktörle yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 6 haftada 5 teknik direktörle yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig'de henüz 6 hafta geride kalırken, 5 takımda teknik direktörlerin görevine son verildi. Son olarak Yılport Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yolları ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:32
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        Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

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        Son olarak Samsunspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

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        Bu sezon teknik direktör ayrılıklarını ilki RAMS Başakşehir'de yaşandı. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran stanbul ekibi, Belözoğlu yerine Çağdaş Atan'ı göreve getirdi.

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        Gaziantep FK ise alınan kötü sonuçların ardından Erdal Güneş'in koltuğunu Marius Sumudica'ya emanet etti.

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        Transfer sürecinde sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da ise Çağdaş Atan görevini bıraktı.

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        Ligin bir başka ekibi İstanbulspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke ile Galatasaray maçı öncesi yollar ayrıldı.

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