Süper Lig'de 6 haftada 5 teknik direktörle yollar ayrıldı!
Trendyol Süper Lig'de henüz 6 hafta geride kalırken, 5 takımda teknik direktörlerin görevine son verildi. Son olarak Yılport Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yolları ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Son olarak Samsunspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.
Bu sezon teknik direktör ayrılıklarını ilki RAMS Başakşehir'de yaşandı. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran stanbul ekibi, Belözoğlu yerine Çağdaş Atan'ı göreve getirdi.
Gaziantep FK ise alınan kötü sonuçların ardından Erdal Güneş'in koltuğunu Marius Sumudica'ya emanet etti.
Transfer sürecinde sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da ise Çağdaş Atan görevini bıraktı.
Ligin bir başka ekibi İstanbulspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke ile Galatasaray maçı öncesi yollar ayrıldı.