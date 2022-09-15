Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek.
Ligde haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
YORUMLAR