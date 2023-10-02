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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 7 haftada 6 teknik direktör gitti - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 7 haftada 6 teknik direktör gitti

        Trendyol Süper Lig'de geriden kalan 7 haftada 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:02
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        Süper Lig'de 7 haftada 6 teknik direktör gitti
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        Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı. Ligde henüz 7 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 6'sı teknik adam değişikliği yaptı. Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

        Kayserispor'da görevini bırakan Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, Gaziantep FK'de Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna da Rumen Marius Sumudica oturdu. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ise Çağdaş Atan takımın başına geçti.

        Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Samsunspor'la, Tolunay Kafkas'la karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden MKE Ankaragücü henüz yeni bir teknik adamla anlaşmadı.

        Sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile Çaykur Rizespor haricinde Süper Lig'de geçen sezondan itibaren takımlarının başında görevlerini sürdüren teknik direktörlerin sayısı da 10'a geriledi.

        2022-2023 sezonundan bu yana aynı takımın başında bulunan teknik direktörler şöyle:

        Beşiktaş - Şenol Güneş

        Galatasaray - Okan Buruk

        Hatayspor - Volkan Demirel

        Antalyaspor - Nuri Şahin

        Kasımpaşa - Kemal Özdeş

        Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan

        Konyaspor - Aleksandar Stanojevic

        Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem

        Trabzonspor - Nenad Bjelica

        Pendikspor - Osman Özköylü

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