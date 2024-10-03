Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'u konuk etmesiyle başlayacak. İşte haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.