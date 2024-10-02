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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:35
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        8. haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 8. haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı.

        4 EKİM CUMA

        20.00: Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan

        5 EKİM CUMARTESİ

        13.30: Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

        16.00: Göztepe - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

        19.00: Rams Başakşehir - Bellona Kayserispor: Yasin Kol

        19.00: Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

        6 EKİM PAZAR

        16.00: Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu

        19.00: Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

        19.00: Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

        BAY: Fenerbahçe

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