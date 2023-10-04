Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;
6 EKİM CUMA
20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM
7 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE
19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK
8 EKİM PAZAR
13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN