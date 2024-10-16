Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.