Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

        19 Ekim Cumartesi:

        13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

        16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

        19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

        19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

        20 Ekim Pazar:

        13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

        16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

        19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

        19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

        21 Ekim Pazartesi:

        20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

        NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor