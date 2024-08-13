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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:14
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        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.

        Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

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