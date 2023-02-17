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Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü değişti

Milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından Süper Lig'e ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü değişti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizi sarsan depremler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de ikinci transfer döneminin ne zaman biteceğine ilişkin bilgileri güncelledi. İşte, ara transfer dönemi hangi tarihte sona erecek sorusunun yanıtı...
  • Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü değişti

    İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.
  • Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü değişti

    İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    TFF tarafından yapılan açıklamada, ikinci transfer ve tescil döneminin 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verilmişti ancak söz konusu depremlerin ardından tarihler değişti.
  • Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Ara transfer dönemi son günü değişti

    İŞTE TFF'DEN YAPILAN YENİ AÇIKLAMA

    Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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