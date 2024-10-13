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        Süper Lig'de ara transfer sezonu ne zaman? Süper Lig 2024-2025 sezonu ara transfer tarihi

        Yaz transfer döneminde Osimhen, Rafa Silva, İmmobile, Amrabat, El Nesyri gibi yıldız oyuncular, Süper Lig'e transfer oldu. Yapılan transferlerin ardından kadrosuna takviye oyuncu isteyen takımlar gözlerini ara transfer tarihine çevirdi. Peki, Süper Lig'de ara transfer sezonu ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:08
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        Süper Lig'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de sonlanırken, takımlar eksik bölgelerine arayışa girdi. Sakatlık yaşayan ve formsuz oyuncular yerine yeni transfer isteyen yöneticiler, şimdiden ara transfer dönemi tarihini bekliyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, TFF tarafından açıklanan tarihler...

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        SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        TFF tarafından duyurulan takvime görev ara transfer dönemi 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sonlanacak.

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        SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU FİKSTÜRÜ

        Sezonunu ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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        TRANSFERLER AVRUPA KADROSUNA DAHİL EDİLEBİLECEK

        Ara transfer döneminde takımlar, kadrosuna dahil ettikleri oyuncuları Avrupa listesine ekleyebilecek.

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