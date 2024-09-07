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        Süper Lig'de ayrılık

        Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat'la yolları ayırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:11
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        Süper Lig'de ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4 maçta galibiyete ulaşamayan Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat'la yollarını ayırdı.

        Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Hatayspor'un kısa süre içinde Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıklaması bekleniyor.

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