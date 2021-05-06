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Süper Lig'de başkent ekipleri "ateş hattında"

Süper Lig'in başkent ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, son 3 hafta öncesi küme düşme hattında yer alıyor.

Süper Lig'de başkent ekipleri

Ligin 39. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, küme düşme hattına geriledi.

İlk devreyi Joseph Paintsil'in golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci devre skor üstünlüğünü koruyamadı ve 31. haftadan sonra yeniden "ateş hattına" girdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde iyi bir hava yakalayarak çıkışa geçen başkent ekibi, başarılı performansını son haftalara yansıtamadı.

Takımın başına 25. haftada geçen Karaman yönetiminde ilk 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, bu süreçte 20. sıradan 13. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

Ancak oynadığı son 3 maçı kaybeden, son 5 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertli ekip, 18. sıraya gerileyerek küme düşme endişesini yeniden yakından hissetmeye başladı.

Ligde 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 40. hafta maçında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son iki maçını ise Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile yapacak.

MKE Ankaragücü geçen sezon küme düşme hattında yer almış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmeye devam etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ BU HAFTA VEDA EDEBİLİR

Başkentin Süper Lig'deki diğer temsilcisi Gençlerbirliği de tehlikeli bölgede bulunuyor. Son 7 haftada sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlı ekip, 39. hafta sonunda 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Özcan Bizati göreve geldikten sonra Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan ve ligde kalma umutlarını artıran Gençlerbirliği, son bölümde istediği sonuçları alamadı.

Bizati yönetiminde son 7 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan başkent temsilcisi, 20. haftadan itibaren küme düşme hattından çıkamadı.

Galatasaray'a geçen hafta evinde 2-0 yenilen Gençlerbirliği, 40. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve Özcan Bizati'nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlıların, 40. hafta sonunda küme düşme ihtimali bulunuyor.

Gençlerbirliği son olarak efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşmüştü. Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, geçen sezonu 12. sırada bitirmişti.

BAŞKENT 40 YIL SONRA SÜPER LİG'DE TAKIMSIZ KALABİLİR

Ankara, Süper Lig'de gelecek sezon takımsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya. En üst ligde 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez başkent ekibi yer almayabilir.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı.

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin küme düşmesi, TFF 1. Lig'de son hafta öncesi 7. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü'nün play-off'a kalıp Süper Lig'e yükselememesi durumunda, başkent gelecek sezon en üst ligde takımsız kalacak.

Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

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