Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kötü günlerden uzaklaşmak isteyen Beşiktaş, yarın saat 20:00'de deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 50 dakika süren idman ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.