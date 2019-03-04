Süper Lig'de bir hoca daha gitti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı duyuruldu. BB Erzurumspor'un açıklaması şu şekilde: "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek´le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."



Mehmet Özdilek, BB Erzurumspor kariyerine ligin 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlamış ve bu süreçte ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.