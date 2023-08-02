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        Haberler Gündem Süper Lig'de bu sezon hangi hakemler görev alacak? TFF açıkladı: İşte 2023-2024 Süper Lig hakemleri listesi

        Süper Lig'de bu sezon hangi hakemler görev alacak? İşte 2023-2024 Süper Lig hakemleri listesi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin yapmış olduğu açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler belli oldu. Söz konusu açıklamanın ardından futbolseverler; "Bu sezon 2023-2024 Süper Lig'de görev alacak hakemler kimler?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 13:12
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        Süper Lig'de 2023-2024 görev alacak hakemler belli oldu. Önümüzdeki sezonun başlamasına kısa bir süre kala; "Süper Lig maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcı hakemler kimler?" sorusunun yanıtını derledik. İşte, büyük önem taşıyan bu sorunun cevabı...

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        YENİ SEZONDA GÖREV YAPACAK OLAN HAKEMLER

        Çağdaş Altay, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Erkan Özdamar, Turgut Doman,, Abdulkadir Bitigen, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Bahattin Şimşek, Dinçer Tonusluoğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Yiğit Arslan, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Zorbay Küçük görev alacak.

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        VİDEO HAKEM UYGULAMASI (VAR) HAKEMLERİ

        Emre Malok, Hüseyin Göçek, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Suat Arslanboğa, Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Bülent Birincioğlu.

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.1 gün önce

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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