Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 41. hafta yarın oynanacak 9 maçla sona erecek. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 40. hafta puan durumu ve bu haftanın maçları...

SÜPER LİG 41. HAFTA FİKSTÜRÜ

11 MAYIS SAAT 20:30

Konyaspor-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor

Denizlispor-Galatasaray

Gençlerbirliği-Göztepe

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

Başakşehir FK-Kayserispor

Fenerbahçe-Sivasspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Alanyaspor-BB Erzurumspor

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU (10 MAYIS)