Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla başladı ve artık 5. hafta maçları beklenmeye başlandı. Zirvede ve alt sıralarda kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ligde, bu hafta sonu maç var mı, yok mu sorusu gündem oldu. İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 5. hafta maçlarının programı...
Süper Lig'de ilk haftadan itibaren heyecan başlamış durumda. Henüz daha ilk hafta mücadelelerinin oynandığı ligde, 5. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte, futbolseverlerin heyecanla araştırdığı konuya dair bilgiler ve 5. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?
Süper Lig'de bu hafta sonu maçlar, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 Elemeleri C Grubu 5. hafta mücadelesi nedeniyle oynanmayacak.
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak. İşte, söz konusu haftada oynanacak maçların listesi...
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
MONDİHOME KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.