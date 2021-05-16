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Süper Lig'de toplam 1712 sarı ve 121 kırmızı kart kullanılırken, maç başına 4,08 sarı ve hafta başına 2,88 kırmızı kart çıkarıldı.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor 11 kezle en fazla kırmızı kart gören takım olurken, Atakaş Hatayspor da 10 kırmızı kartla bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de en az kırmızı kartı bir kezle İttifak Holding Konyaspor görürken, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepeli futbolcular ikişer kez takımlarını eksik bıraktı.

EN FAZLA SARI KART DERBİDE

Süper Lig'de 11 sarı kartın gösterildiği 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, en fazla sarı kart kullanılan maç oldu.

Ligin 16. haftasındaki Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV müsabakalarında ise hakemler 10'ar kez sarı kartlarına başvurdu.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep karşılaşmasında toplam 4, 22. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü maçında ise 3 kırmızı kart gösterildi. Ligde 9 müsabakada ise hakemler ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor müsabakası ile Helenex Yeni Malatyaspor'un 6. haftada Gençlerbirliği, 33. haftada Fenerbahçe ve son haftada Galatasaray ile oynadığı maçlarda hiç kart kullanılmadı.

LUCKASSEN 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşalı futbolcu Derrick Luckassen'in 3 kez takımını eksik bıraktığı ligde, 11 futbolcu da ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Atakaş Hatayspor'da Ruben Tiago, Strahil Popov ve Gökhan Karadeniz, Demir Grup Sivasspor'da Hakan Arslan, Fatih Karagümrük'te Enzo Roco, Gaziantep'te Kevin Castillo, Hes Kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci (Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transer oldu),MKE Ankaragücü'nde Joseph Paintsil, Trabzonspor'da Flavio ve Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ikişer kımızı kart gördü.

EN FAZLA SARI KART GÖRENLER

MKE Ankaragücü'nden Zvonimir Sarlija 14 kezle bu sezon ligde en fazla sarı kart gören futbolcu oldu. Sarlija'yı 12'şer sarı kartla Gençlerbirliği'nden Robert Mendoza ve MKE Ankaragücü'nden Stylianos Kitsou takip etti.

RAKİPLERİ EN FAZLA KIRMIZI KART GÖRENLER

Süper Lig'de Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri dokuzar kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep ve İttifak Holding Konyaspor'un rakiplerinin yedişer kırmızı kart gördüğü ligde, Atakaş Hatayspor ile MKE Anaragücü'nün rakipleri altışar, Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe ile Trabzonspor'un rakipleri beşer, Helenex Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor'un rakipleri dörder, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın rakipleri ise üçer kez kırmızı kartla eksik duruma düştü.

EN FAZLA KIRMIZI KART 5. HAFTADA

Süper Lig'de en fazla kırmızı kart 5. haftada gösterildi. Ligin 5. haftasında hakemler 8 kez kırmızı kartlarına başvururken, 22 ve 27. haftalarda ise altışar kez kırmızı kartlar kullanıldı. Süper Lig'in 21, 36 ve 39. haftalarında futbolcular kırmızı kart görmedi.

Ligde en fazla sarı kartın gösterildiği hafta 55 kezle 16. hafta, en az sarı karta başvurulan hafta ise 26 kezle 42. hafta oldu.

KART TABLOSU

Süper Lig'de takımların gördüğü kartlar şöyle: