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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor - Fenerbahçe Haberleri

        Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:52
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        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Fenerbahçe, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

        7 EKSİK

        Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

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        Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

        OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

        Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

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