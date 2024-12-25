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        Süper Lig'de goller ikinci yarıda geldi!

        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, takımların daha çok maçların ikinci devresinde gol attığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:23
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        Süper Lig'de goller ikinci yarıda geldi!
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        Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde takımlar daha çok maçların ikinci devresinde gol attı.

        Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasına ilişkin hazırlanan haberlerin bu bölümünde, takımların attığı gollerin dakika dağılımlarına yer verildi.

        İlk bölümü 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka geride kaldı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 439 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 192'si ilk, 247'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

        İKİNCİ YARININ BAŞINDA 73 GOL

        Süper Lig’de en fazla gol, ikinci yarıların ilk 15 dakikalık diliminde geldi.

        Ligde kaydedilen goller on beşer dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor, 73 kez ile 46 ile 60. dakikalar arasında üretildi.

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        Bunu 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 64 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.

        UZATMALARDA 40 GOL ATILDI

        Süper Lig ekipleri, maçların uzatma bölümünde 40 gol buldu.

        Ligin ilk yarısında kaydedilen 439 golün 40'ı 90. dakikadan sonra atıldı. Bu bölümde 7 kez ağları sarsan Göztepe, son anlarda en fazla gol sevinci yaşayan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekibi 5 golle Reeder Samsunspor, 4 golle de Beşiktaş izledi.

        Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor ise uzatma bölümünde gol atamayan takımlar olarak dikkati çekti.

        DAKİKALARA GÖRE GOLLER

        Süper Lig'de takımlara göre on beşer dakikalık bölümler halinde atılan gol sayıları şöyle:

        Takım 0-15 16-30 31-45 45+ 46-60 61-75 76-90 90+ Toplam
        Galatasaray 8 10 5 2 10 4 6 2 47
        Fenerbahçe 5 4 5 3 4 10 7 2 40
        Göztepe 6 2 6 1 3 4 2 7 31
        Samsunspor 2 1 3 0 8 6 4 5 29
        Başakşehir 3 1 6 1 6 3 4 3 27
        Beşiktaş 4 4 5 2 2 2 2 4 25
        Eyüpspor 5 5 1 0 4 7 2 1 25
        Trabzonspor 2 4 0 1 7 2 6 2 24
        Kasımpaşa 3 1 4 0 5 3 3 3 22
        Gaziantep FK 2 4 3 2 0 3 5 3 22
        Antalyaspor 2 1 3 2 3 5 1 3 20
        Sivasspor 0 2 4 0 4 5 4 1 20
        Konyaspor 2 4 2 1 2 2 4 1 18
        Alanyaspor 2 3 2 1 4 1 3 0 16
        Çaykur Rizespor 1 0 5 2 1 4 3 0 16
        Kayserispor 3 2 2 0 4 4 1 0 16
        Adana Demirspor 2 1 2 0 1 4 3 2 15
        Hatayspor 2 4 2 1 2 1 1 1 14
        Bodrum FK 2 3 1 0 3 0 3 0 12
        Toplam 56 56 61 19 73 70 64 40 439
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