Süper Lig'de goller ikinci yarıda geldi!

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde takımlar daha çok maçların ikinci devresinde gol attı.

Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasına ilişkin hazırlanan haberlerin bu bölümünde, takımların attığı gollerin dakika dağılımlarına yer verildi.

İlk bölümü 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka geride kaldı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 439 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 192'si ilk, 247'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA 73 GOL Süper Lig’de en fazla gol, ikinci yarıların ilk 15 dakikalık diliminde geldi. Ligde kaydedilen goller on beşer dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor, 73 kez ile 46 ile 60. dakikalar arasında üretildi. REKLAM Bunu 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 64 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.