Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.
Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından Kashima Antlers'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.
Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti. 65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce futbol oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.
BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DE ÇALIŞAN HOCALAR ŞİMDİ NEREDE?
HTSPOR.COM | ÖZEL
Dick Advocaat - Boşta
John Benjamin Toshack - Boşta
Son kulübü: Wydad Athletic Club Casablanca
Jan Olde Riekerink - Heerenveen
Carlos Carvalhal - Boşta
Gheorghe Hagi - FC Viitorul
Igor Tudor - Udinese
Vitor Pereira - Shanghai SIPG
Bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran Jose Morais, Barnsley Championship'ten düşünce görevine son verildi.
Muhsin Ertuğral - Ajax Cape Town (Güney Afrika)
Zdenek Zeman - Kulüpsüz
Son kulübü: Pescara (İtalya 2. ligi)
Joachim Löw - Almanya Milli Takımı
Eric Gerets - Kulüpsüz
Son kulübü: Al Jazira
Jean Tigana - Kulüpsüz
Son kulübü: Shangai Shenhua
Ertuğrul Sağlam - Kayserispor
Werner Lorant - Kulüpsüz
Son kulübü: ÖTSU Hallein (Avusturya 4. ligi)
Michael Skibbe - Yunanistan Milli Takımı
Roberto Carlos - Real Madrid Altyapı Koordinatörü
Ziya Doğan - Gümüşhanespor
Vicente Del Bosque - Kulüpsüz
Son kulübü: İspanya
Hans Peter Briegel - Kulüpsüz
Son kulübü: Ankaragücü
Frank Rijkaard - Teknik direktörlüğü bıraktı
Son kulübü: Suudi Arabistan
Roberto Mancini - İtalya Milli Takımı
Holger Osieck - Kulüpsüz
Son kulübü: Avustralya
Mircea Lucescu - Türkiye Milli Takımı
Vahid Halilhodzic - Kulüpsüz
Son kulübü: Japonya
Bernd Schuster - DL Yifang (Çin)
Carlos Alberto Parreira - Emekli oldu
Son kulübü: Brezilya
Sergen Yalçın - Boşta
Slaven Bilic - Boşta
Guus Hiddink - Kuzey Kore Futbol Gelişim Direktörü
Rasim Kara - Boşta
Bülent Korkmaz - Boşta
Thomas Doll - Ferencvaros
Robert Prosinecki - Bosna - Hersek
Jose Couceiro - Portekiz Milli Takımı'nda sportif direktör
Nevio Scala - Boşta
Son kulübü: Parma
Otto Baric - Teknik direktörlüğü bıraktı
Son kulübü: Arnavutluk
Gordon Milne - Boşta
Son kulübü: Trabzonspor
Graeme Souness - İngiltere'de yorumcu
Son kulübü: Newcastle
Roger Lemerre - Boşta
Son kulübü: Sedan
Hector Cuper - Boşta
Hugo Broos - KV Oostende
Vladimir Petkovic - İsviçre Milli Takımı
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