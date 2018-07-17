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Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede?

17.11.2017 - 13:24 | Güncelleme:

Bir dönem Süper Lig takımlarının başarısı için çalışan teknik direktörlerin şu an görev yaptıkları takımlar

  • 1 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    1 | 44

    Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.

    Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından Kashima Antlers'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

    Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti. 65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce futbol oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

  • 2 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    2 | 44

    BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DE ÇALIŞAN HOCALAR ŞİMDİ NEREDE?

    HTSPOR.COM | ÖZEL

    Dick Advocaat - Boşta

  • 3 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    3 | 44

    John Benjamin Toshack - Boşta

    Son kulübü: Wydad Athletic Club Casablanca

  • 4 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    4 | 44

     

    Jan Olde Riekerink - Heerenveen

  • 5 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    5 | 44

    Carlos Carvalhal - Boşta

  • 6 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    6 | 44

     

    Gheorghe Hagi - FC Viitorul

     

  • 7 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    7 | 44

    Igor Tudor - Udinese

  • 8 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    8 | 44

    Vitor Pereira - Shanghai SIPG

  • 9 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    9 | 44

    Bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran Jose Morais, Barnsley Championship'ten düşünce görevine son verildi.


  • 10 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    10 | 44

    Muhsin Ertuğral - Ajax Cape Town (Güney Afrika)

  • 11 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    11 | 44

    Zdenek Zeman - Kulüpsüz

    Son kulübü: Pescara (İtalya 2. ligi)

  • 12 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    12 | 44

    Joachim Löw - Almanya Milli Takımı

  • 13 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    13 | 44

    Eric Gerets - Kulüpsüz

    Son kulübü: Al Jazira

  • 14 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    14 | 44

    Jean Tigana - Kulüpsüz

    Son kulübü: Shangai Shenhua

     

  • 15 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    15 | 44

    Ertuğrul Sağlam - Kayserispor

     

  • 16 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    16 | 44

    Werner Lorant - Kulüpsüz

    Son kulübü: ÖTSU Hallein (Avusturya 4. ligi)

  • 17 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    17 | 44

    Michael Skibbe - Yunanistan Milli Takımı

     

  • 18 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    18 | 44

    Roberto Carlos - Real Madrid Altyapı Koordinatörü

  • 19 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    19 | 44

    Ziya Doğan - Gümüşhanespor

     

  • 20 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    20 | 44

    Vicente Del Bosque - Kulüpsüz

    Son kulübü: İspanya

  • 21 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    21 | 44

    Hans Peter Briegel - Kulüpsüz

    Son kulübü: Ankaragücü

  • 22 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    22 | 44

    Frank Rijkaard - Teknik direktörlüğü bıraktı

    Son kulübü: Suudi Arabistan

  • 23 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    23 | 44

    Roberto Mancini - İtalya Milli Takımı

  • 24 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    24 | 44

    Holger Osieck - Kulüpsüz

    Son kulübü: Avustralya

  • 25 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    25 | 44

    Mircea Lucescu - Türkiye Milli Takımı

  • 26 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    26 | 44

    Vahid Halilhodzic - Kulüpsüz

    Son kulübü: Japonya

  • 27 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    27 | 44

    Bernd Schuster - DL Yifang (Çin)

  • 28 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    28 | 44

    Carlos Alberto Parreira - Emekli oldu

    Son kulübü: Brezilya

  • 29 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    29 | 44

    Sergen Yalçın - Boşta

  • 30 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    30 | 44

    Slaven Bilic - Boşta

  • 31 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    31 | 44

    Guus Hiddink - Kuzey Kore Futbol Gelişim Direktörü

  • 32 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    32 | 44

    Rasim Kara - Boşta

  • 33 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    33 | 44

    Bülent Korkmaz - Boşta

  • 34 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    34 | 44

    Thomas Doll - Ferencvaros

  • 35 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    35 | 44

    Robert Prosinecki - Bosna - Hersek

  • 36 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    36 | 44

    Jose Couceiro - Portekiz Milli Takımı'nda sportif direktör

  • 37 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    37 | 44

    Nevio Scala - Boşta

    Son kulübü: Parma

  • 38 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    38 | 44

    Otto Baric - Teknik direktörlüğü bıraktı

    Son kulübü: Arnavutluk

  • 39 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    39 | 44

    Gordon Milne - Boşta

    Son kulübü: Trabzonspor

  • 40 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    40 | 44

    Graeme Souness - İngiltere'de yorumcu

    Son kulübü: Newcastle

  • 41 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    41 | 44

    Roger Lemerre - Boşta

    Son kulübü: Sedan

  • 42 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    42 | 44

    Hector Cuper - Boşta

  • 43 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    43 | 44

    Hugo Broos - KV Oostende

  • 44 Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler şimdi nerede? (Igor Tudor hangi takımda?)
    44 | 44

    Vladimir Petkovic - İsviçre Milli Takımı

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Yorumlar 25
  • Misafir 18 Mayıs 2018 Cuma 10:47
    Güzel liste
  • Misafir 18 Mayıs 2018 Cuma 03:55
    Tudorun kurduğu takım şampiyonluğa gidiyo boş boş yorum yapıyosunuz gençler
  • Misafir 26 Nisan 2018 Perşembe 08:33
    küçük takımların kurtarıcısı
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