Ligde bugün oynanan müsabakalarda Arabam.com Konyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1, Atakaş Hatayspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği haftanın önemli maçında ise sarı-kırmızılılar sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Ligde Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.

FENERBAHÇE DÜNYA KUPASI ARASINA LİDER GİRDİ

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde 29 puan toplayan Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya lider girdi.

Son haftalarda çıkış yakalayan Galatasaray da topladığı 27 puanla araya ikinci sıradan giriş yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e ara verilecek ve sezon, 24-25 ve 26 Aralık'ta yapılacak 15'inci hafta mücadelesiyle devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: